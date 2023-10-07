«مستشفيات سيناء تستعد لاستقبال مصابي فلسطين».. الهلال الأحمر المصري يعلن حالة الطوارئ

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة حالياً، انتظارًا لصدور تعليمات بالسماح للمصابين الفلسطينيين بدخول الأراضي المصرية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقالت مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والتخصصية والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، إلى جانب مرفق الاسعاف شمال سيناء.

أشارت المديرية إلى توافر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء البروتوكول من 4 جامعات مصرية.

وأكدت المديرية، توافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلنت المديرية، عن استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات إصابة من قطاع غزة، بسبب الأحداث الجارية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية.

الهلال الاحمر المصري

كما رفع الهلال الاحمر المصري فرع شمال سيناء حالة الطوارئ القصوي والتأهب ..حيث تم عقد اجتماع طارئ بالمتطوعين نظرًا للأحداث الاخيرة في قطاع غزة، بحضور كلا من دكتور خالد زايد رئيس مجلس الاداره و المهندس محمود فريد المدير التنفيذي للجمعية، و عمر علي المدير الإداري الأسبق للجمعية.

حيث تقرر رفع حالة الطوارئ للاستعداد من جميع الفرق الطوارئ و الدعم النفسي و اعاده الروابط الأسرية و التقصي و الاسعافات الاولية.

و انشد دكتور خالد زايد عن ضروره وضع خطه للاستعداد والاستعانة بخبرات المتطوعين في أحداث فلسطين السابقه ٢٠٢١.

كما رفع مكتب خدمات الجماهير بمستشفى العريش العام، لمساعدة إدارة المستشفى بشأن علاج المصابين والجرح من الأشقاء الفلسطينيين حال السماح بوصوله إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج اللازم.