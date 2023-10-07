«السكان يصرخون أين الجيش؟» .. سقوط كارثي للجيش الإسرائيلي أمام «مقاتلي حماس»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد موقع "مكور ريشون" العبري، إن عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها المقاومة الفلسطينية هي أكبر فشل استخباراتي في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع العبري إن الجيش الإسرائيلي انهار على نفسه في واحدة من أخطر الإخفاقات في تاريخ البلاد، بينما تطلق حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية.

وأضاف الموقع أن عملية "طوفان الأقصى" هي انعكاس للهجوم الذي خطط له حزب الله لاحتلال الجليل وإطلاق نار كثيف على المستوطنات الشمالية، لافتا إلى أن حركة حماس أعدت وسلحت ودربت ونفذت الهجوم الذي ادعى الجيش الإسرائيلي منذ عدة سنوات أنهم كانوا مستعدين له دون أن يكون لدى الجيش الإسرائيلي معلومات مسبقة واستخباراتية حول بداية الحرب.

وتابع "بينما كانت إسرائيل فخورة بالنجاح في احتواء التصعيد في القطاع، فرضت حماس ضغوطًا على جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الجنوبية ونجحت في مفاجأة دولة بأكملها، وجيش يعتبر نفسه الأقوى في الشرق الأوسط".

وأوضح الموقع أن الوضع الحالي لا يشبه فشل حرب أكتوبر 1973، قائلا "الجيش اليوم يتمتع بقدرات جيدة مع فجوة كبيرة على العدو. قبل 50 عامًا، تعرضت إسرائيل لهجوم من قبل دولتين بجيشين، واليوم تعرضت إسرائيل لهجوم من قبل منظمة إرهابية جعلها جيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة ذات سيادة في غزة وسمح لها بحرية تسليح نفسها".

وأضاف "إن إعلان الجيش الإسرائيلي بصوته أنه يركز الآن على تطهير المستوطنات وقتل الإرهابيين وعندها فقط سيتجه إلى الحرب هو تصريح وهمي من جيش علمنا أنه يعرف كيف ينتصر في عدة ساحات، لكنه استسلم إلى إحدى الساحات بينما سكان المناطق المحيطة يصرخون "أين الجيش؟".