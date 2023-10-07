عاجل .. كتائب القسام توجه ضربة عنيفة لـ «تل أبيب»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم السبت، توجيه ضربة بـ150 صاروخا تجاه تل أبيب ردا على قصف برج فلسطين السكني وسط قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيان: "ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة، كتائب القسام توجّه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً صوب تل أبيب"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وفي وقت سابق، دمرت طائرات جيش الاحتلال، بعدة صواريخ، برج "فلسطين" المكون من 14 طابقا في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة، وألحق القصف أضرارا بالمباني والمنشآت المجاورة، وتسبب في قطع التيار الكهربائي.

وكانت كتائب عز الدين القسام، أعلنت، فجر اليوم السبت، عن بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع وتحصينات إسرائيلية بنحو 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلا إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد 232 فلسطينيا وإصابة نحو ألف و697 بإصابات مختلفة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية.