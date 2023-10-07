قائد فرقة غزة بـ «الجيش الإسرائيلي».. كتائب القسام تعتقل الجنرال «نمرود ألوني»

الشارقة - اميمة ياسر - تداولت أنباء عن أسر حركة حماس الفلسطينية لقائد فرقة غزة الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني، حيث انتشرت صور لمسلحين خلال القبض على ألوني، وذلك على مستوى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

- من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

يعد الجنرال نمرود ألوني، ضمن الشخصيات العسكرية المعروفة في الجيش الإسرائيلي، ويعرف اسمه في بعض الدول العربية، فهو المُكلف بملف التحقيق الخاص في واقعة مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية.

وألوني أيضا قائد فرقة غزة المسئولة عن القطاع في الجيش الإسرائيلي، وله دور كبير في اتخاذ أي قرارات عسكرية تجاه قطاع غزة، حتى أنه كان عاملاً رئيسياً في عديد الانتهاكات والجرائم التي شهدها قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وكان ألوني أيضا قائداً للكتيبة 35 التابعة لفرقة النار، والتي شاركت في الأحداث جنوب لبنان خلال عامي 1998 و1999.

- ما هي خلفية نمرود ألوني العسكرية؟

وفقا لموقع "إسرائيل تايمز" الإسرائيلي، فالجنرال نمرود ألوني، من مواليد العام 1973، يبلغ من العمر 50 عاما، ولد بقرية عين كارم بالقدس، انضم للجيش بالعام 1991، وخدم بسلاح المظليين، قبل أن يتم تعيينه قائدا للكتيبة 35 بسلاح المظليين، التابعة لفرقة النار، والتي شاركت في الأحداث جنوبي لبنان، ما بين السنوات 1998- 1999.

بعد ذلك، تم تعيينه قائدا لسيرت المظليين، الوحدة الخاصة، بين السنوات 2001-2002، والتي شارك من خلالها في أحداث انتفاضة الأقصى بالضفة الغربية، وبحلول عام 2005، تم ترفيعه لرتبة مقدم، وتعيينه قائدا لكتيبة الجوالة بسلاح المظليين، وشارك خلالها في حرب لبنان الثانية.

وبعدها تم تعيين نمرود قائدا للوحدة الخاصة ماجلان، في عام 2008، وعمل بقيادتها حتى العام 2010، حتى تم ترفيعه لرتبة عقيد، وتعيينه قائد لواء السامرة، وخدم بهذا المنصب حتى العام 2012.

وفي نفس العام، وبعد حدوث عملية أدت لمقتل 5 مستوطنين قرب نابلس، نقل نمرودي للتعليم، إلى أن عاد في العام 2013 للجيش الإسرائيلي، حيث تم تعيينه قائدا لفرقة النار، وفي العام التالي تم تعيينه قائدا لقاعدة التدريبات العسكرية "لخيش" بالجنوب، وعمل بهذا المنصب حتى العام 2015.

بعدها انتقل نمرود ليتم تعيينه قائدا للواء المظليين، حتى تمت ترقيته لرتبة عميد بالعام 2017، بعد ذلك تم تعيينه قائدا لقسم التدريب بذراع البر، وعمل بهذا المنصب حتى العام 2018، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

نهاية العام 2018، تم تعيينه بمنصب الضابط الرئيسي لقوات المشاة بسلاح المظليين، وخدم بهذا المنصب حتى نهاية العام 2019، وفي أغسطس 2020، تم تعيينه قائد لفرقة غزة بالمنطقة الجنوبية المسئولة عن القطاع في الجيش الإسرائيلي.