شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 120 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هرات - أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان بقوة 6.3 درجة السبت إلى «قرابة 120 قتيلاً»، بحسب ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، فيما أصيب أكثر من ألف بجروح.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري: «حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين، وقضى 120 شخصاً على الأقل».

وعلى مدى العقد المنصرم قتل سبعة آلاف شخص نتيجة هزات أرضية في أفغانستان، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يموت ما معدله 560 شخصاً كل سنة نتيجة الهزات الأرضية.

وقد تسببت أحدث الهزات المتلاحقة في مقتل 20 شخصاً في شهر يناير/كانون الثاني 2022 غربي البلاد، ودمرت مئات المنازل. وفي عام 2015 قتلت هزة هندو كوش التي بلغت قوتها 7.5 درجة، 399 شخصاً، وقد أمكن الشعور بالهزة في إقليم تشينجيانغ في الصين.

وأدت هزتان متلاحقتان في جبال هندو كوش إلى مقتل 1100 شخص عام 2002. وكانت هزة أرضية في فبراير/شباط من عام 1998 في المنطقة نفسها قد قتلت 4 آلاف شخص وشردت 15 ألفاً آخرين.