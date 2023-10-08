أفغانستان تستقبل موجة من الزلازل المدمرة

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب ما يقرب من 40 آخرين في غرب أفغانستان بفعل زلزالين بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، حسبما قال متحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية في البلاد.

وقال محمد عبد الله جان إن أربع قرى في منطقة زيندا جان في هيرات تحملت العبء الأكبر من الزلازل والهزات الارتدادية. ولحقت أضرار بعشرات المنازل.

وأبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن هزات بقوة 6.3 درجات. وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات. ووقعت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجات.

المناطق المتضررة

وتشير الخريطة الموجودة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى سبعة زلازل في المنطقة. وقال عبد الشكور صمادي، أحد سكان مدينة هرات، إن خمسة زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة عند الظهر.

وقال صمدي: «لقد خرج جميع الناس من منازلهم. المنازل والمكاتب والمحلات التجارية كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل. كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال. بدأت العائلة بالصراخ وركضت إلى الخارج خوفًا من العودة إلى الداخل».

وانقطعت الاتصالات الهاتفية، مما جعل من الصعب الحصول على تفاصيل من المناطق المتضررة. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص في الشوارع خارج منازلهم ومكاتبهم في مدينة هرات. وإقليم هرات يقع على الحدود مع إيران. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سكان مقاطعتي فرح وبادغيس المجاورتين شعروا بالزلزال أيضا.

تعازي الضحايا

وأعرب عبد الغني بارادار، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المعين من قبل طالبان، عن تعازيه للقتلى والجرحى في هيرات وبادغيس.

وفي يونيو 2022، ضرب زلزال قوي منطقة جبلية وعرة في شرق أفغانستان، مما أدى إلى تسوية المنازل الحجرية والطوب اللبن بالأرض. وكان الزلزال هو الأكثر دموية في أفغانستان منذ عقدين، حيث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة حوالي 1500 آخرين.