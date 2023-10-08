ودعت السعودية وغيرها من الدول إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.
وسبق أن خاضت إسرائيل في 2008 و2012 و2014 و2021 حروبا مع الفصائل الفلسطينية في غزة، منذ أن انسحبت قواتها ومستوطنوها من القطاع في 2005.
عملية «طوفان الأقصى»
- بدأ هجوم «حماس» في السادسة صباحا على مستوطنات إسرائيلية.
- سقوط أكثر من 100 قتيل إسرائيلي و800 جريح.
- ردت إسرائيل بغارات جوية، سقط فيها 198 قتيلا فلسطينيا و1610 جرحى.
- استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين.
- هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو.
الحروب السابقة
2008: «الرصاص المصبوب»: 1440 قتيلا فلسطينيا و13 إسرائيليا.
2012: «عمود السحاب»: 177 قتيلا فلسطينيا و6 إسرائيليين.
2014: «الجرف الصامد»: 2251 قتيلا فلسطينيا و74 إسرائيليا.
2021: «حرب الأحد عشر يوما»: 248 قتيلا فلسطينيا و13 إسرائيليا.
كانت هذه تفاصيل خبر طوفان الأقصى يشعل الحرب الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.