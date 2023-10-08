ترمب يدخل سباق مجلس النواب

أدخل الرئيس السابق دونالد ترمب نفسه في السباق الفوضوي، ليحل محل كيفن مكارثي كرئيس لمجلس النواب من خلال دعم النائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان للمنصب.

وكانت هذه الخطوة أحدث مثال على محاولة ترمب استعراض نفوذه داخل الحزب الجمهوري، الذي أعاد تشكيله بشكل أساسي خلال السنوات الثماني منذ أول محاولة له للوصول إلى البيت الأبيض، معلنا ذلك من خلال منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع قبضة ترمب القوية على قاعدة الحزب الجمهوري، فإن تأييده يمكن أن يمهد الطريق بشكل فعال في العديد من الانتخابات التمهيدية للكونغرس. لكن السباق على منصب رئيس مجلس النواب أكثر تعقيدا، فهو عبارة عن معركة داخل الحزب ستدور سرا في بعض الأحيان وفي بيئة متوترة، مع غضب العديد من الجمهوريين من الإطاحة بمكارثي.

المتحدث التالي

سيحاول مجلس النواب انتخاب رئيس جديد الأسبوع المقبل، بعد الإقالة المذهلة لكيفن مكارثي. ويستعد الجمهوريون للحصول على فرصتهم في الفوز بالمطرقة وسط الانقسامات المريرة.

وسيواجه رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، مرشحًا واحدًا آخر على الأقل، وهو زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، الذي يتمتع أيضًا بعلاقات جيدة مع ترمب. ومن غير الواضح ما إذا كان لدى أي شخص ما يكفي من الأصوات للفوز بالمطرقة. وإذا خسر جوردان، فقد يظهر حليف آخر لترمب.

وبغض النظر عمن سيصبح المتحدث التالي، فإن ترمب يتمتع بنفوذ لا يمكن إنكاره على الجمهوريين في مجلس النواب. وكان أنصاره – بقيادة النائب عن فلوريدا مات جايتز – هم الذين نظموا الإطاحة بمكارثي، والذين قادوا الكثير من أجندة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وكانوا غير قادرين أو غير راغبين في انتشال أنفسهم من قبضته، ويجدون أنفسهم الآن يتجهون نحو انتخابات رئاسية أخرى وهو على رأس القائمة، حتى مع قلق الكثيرين في الحزب بشأن إمكان انتخابه في نوفمبر، وتأثيره المحتمل على الاقتراع الأدنى.

مداولات معقدة

وهناك عوامل أخرى تلعب دورا في المداولات المعقدة، حيث إن انتخابات رئيس البرلمان عبارة عن منافسات يمكن أن تدور حول العلاقات الشخصية والصفقات بين المشرعين التي تقع خارج الخطوط الأيديولوجية.

ولا يزال من غير الواضح أيضا مقدار رأس المال السياسي الذي ينوي ترمب استخدامه عبر الأصوات لمصلحة جوردان. وبينما كان ترمب على وشك دعمه، كان غاضبًا لأن نائب تكساس تروي نيلس أعلن الخبر قبل أن يكون مستعدًا.

وساعدت تدخلات ترمب في الحادية عشرة مكارثي في الفوز بمنصب رئيس البرلمان، بعد 15 جولة من التصويت في يناير. لكن الرافضين في هذه الحالة كانوا حلفاء لترمب. ولكن هذه المرة يصطف معظم المحافظين المتشددين خلف جوردان.

مجلس النواب:

سيحتاج الرئيس الجديد إلى 218 صوتا على الأقل ليتم انتخابه

البديل سيكون مطالبًا بكسب ثقة وأصوات الجمهوريين الثمانية الذين أطاحوا بمكارثي

المرشح الأول هو ستيف سكاليس من لويزيانا، وهو زعيم الأغلبية الجمهورية

المرشح الثاني هو رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان