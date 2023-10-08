القومي لحقوق الإنسان عن بيان البرلمان الأوروبي: ادعاءات غير صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات الرئاسة قائلًا: "متوقع لأننا أمام معركة انتخابية، وقضية حقوق الإنسان بالنسبة للبرلمان الأوروبي أداة يستخدمها للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية".

وقال شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية الحياة، أنه لا توجد مرة ينظر فيها البرلمان الأوروبي لمصر إلا ويتكلموا عن حالة حقوق الإنسان بسبب القضايا المطروحة.

وأضاف: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان حققت في الشكاوى المزعومة من وجود صعوبات أمام جمع التوكيلات وتبين عدم صحتها، كما تم توجيه هذه الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتحققت منها وتبين أنها مزعومة.

وأوضح عصام شيحة، أن المصريين مقبلين على انتخابات رئاسية وستخرج خلال الفترة القادمة ادعاءات غير صحيحة، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأمريكية لن تتوقف عن الضغط على الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان.