مبنى 4 طوابق.. حريق مروع في شبين القناطر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية في القليوبية على حريق مروع شب في منزل مكون من 4 طوابق في قرية نوى بشبين القناطر في محافظة القليوبية.

تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا باندلاع حريق مروع في منزل من 4 طوابق بقرية نوى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقل، إلى موقع البلاغ، اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية والمقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز وسيارات الإطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

بالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق شب في منزل من 4 طوابق في قرية نوى والطابق الأرضي به سوبر ماركت، كما تبين من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.