بالأسماء.. تسمم 6 أشخاص في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "عفاف.س.ح"، 43 عامًا، وأولادها: "رحمة.د.ش" 11 عامًا، و"هبة" 16 عامًا، و"محمد"، 3 أعوام، و"آية"، 13 عامًا، و"عبدالله"، 6 أعوام، إلى مستشفى الواسطى المركزي يعانون من مغص، وقيء، وضيق في التنفس، واشتباه تسمم غذائي.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وحرر محضر بالواقعة.