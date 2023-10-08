عمرو أديب: مصير أحمد الطنطاوي في خوض الانتخابات الرئاسية سيتحدد الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، مضيفًا أن كل من أعلنوا ترشحهم للرئاسة نظريًا سيتمكنوا من خوض السباق الرئاسي.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن مصير أحمد الطنطاوي في خوض الانتخابات الرئاسية سيتحدد الأيام المقبلة، متابعا: "لم أسمع حتى الآن شيىء مختلف، متسائلًا: "هل أحمد الطنطاوي هيقدر يلحق ويقدم أوراقه والتوكيلات أو التأييدات المطلوبة.. مش باين ومش مفهوم، هل استوفى التوكيلات المطلوبة".

وتابع مقدم الحكاية، أن الوضع في مصر يحتاج إلى سماع أفكار جديدة وحلول ناجعة، لافتا إلى أن فريد زهران وجميلة إسماعيل وحازم عمر قد يكونوا مصدر جيد لطرح الأفكار.