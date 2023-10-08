ذبح زوجته وأشعل النار في جثتها.. ضبط المتهم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل زوجته بطعنها بالرقبة وإشعال النيران بجثتها، بسبب خلافات أسرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد العثور على جثة إحدى السيدات، مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج، دائرة المركز.

توصلت تحريات المقدم احمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة قيام سائق يدعى "ع.ع.ج" 46 سنة بقتل زوجته وتدعى "دنيا" 29 سنة، بطعنها بالرقبة بسلاح أبيض، وإشعال النيران في جثتها بسبب خلافات أسرية بينهما، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبتتبع خط سير المتهم بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس معاون أول مباحث مركز شرطة الخانكة، جرى ضبط المتهم أثناء اختبائه في أحد الأماكن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.