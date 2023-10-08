6 برامج ثقافية مكثفة بالمحافظات احتفالا باليوبيل الذهبي لأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في عدد من المحافظات خلال الشهر الحالي، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

البرامج تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنظم الإدارة العامة للثقافة العامة أربعة برامج منها بالتعاون مع الفروع الثقافية، وهي:

ذاكرة النصر

من أبرز تلك البرامج برنامج "ذاكرة النصر" ويعني بإلقاء الضوء على النصوص والأشعار والأغنيات والحكايات الشفاهية المتعلقة بنصر أكتوبر، في المحافظات التي جرت على أرضها المعركة، ومن المقرر أن تبدأ فعالياته من قصر ثقافة العريش مع ندوة يوم 10 أكتوبر بعنوان "الأدب الشعبي وتجليات نصر أكتوبر" يشارك بها مسعد أبو بدر، وحسونة فتحي، ويديرها محمود طبل.

وفي 16 أكتوبر يشهد قصر ثقافة السويس ندوة بعنوان "فرقة ولاد الأرض ودورها المقاوم" بمشاركة أحمد غزالي، وحاتم مرعي، يديرها أحمد أبو سمرة.

كما يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 18 أكتوبر ندوة بعنوان "الأغنية الشعبية ودورها في الحروب المصرية.. نصر أكتوبر نموذجًا"، يشارك بها مدحت منير، وأشرف عوض الله، ويديرها جمال حراجي.

وفي قصر ثقافة بورسعيد تعقد ندوة بعنوان "الفرق الغنائية الشعبية ودورها في المقاومة" يشارك فيها عبد الفتاح البيه، ومحمد عبد القادر، ويديرها عادل الشربيني وذلك يوم 22 من الشهر الحالي.

بينما يشهد قصر ثقافة الطور يوم 23 أكتوبر ندوة عن "النصوص الشعبية السيناوية وحكايات حرب أكتوبر" بمشاركة محمد الدسوقي وحسن الإمام.

غني يا سمسمية

أما البرنامج الثاني فيأتي بعنوان "غني يا سمسمية" ويتم خلاله تنظيم أمسيات شعرية تصاحبها موسيقى السمسمية، هذا إلى جانب إنشاد مجموعة من القصائد التي تم كتابتها احتفالًا بالنصر العظيم، وتنفذ فعالياته كالتالي: يوم 9 أكتوبر بقصر ثقافة بورسعيد، يوم 18 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، يوم 19 أكتوبر بقصر ثقافة العريش، ويوم 23 أكتوبر بقصر ثقافة الطور.

أقلام أكتوبرية

ويأتي البرنامج الثالث تحت عنوان "أقلام أكتوبرية" ويتضمن استضافة مجموعة من الأدباء ممن شاركوا في حرب أكتوبر ليقدموا شهادات إبداعية حول أحداث الحرب وتفاصيلها مع التركيز على أعمالهم الإبداعية، وتنطلق فعالياته أيضا يوم 9 أكتوبر باستضافة الكاتب أحمد عبده بقصر ثقافة الزقازيق، وفي يوم 18 أكتوبر يستضيف قصر ثقافة مصر الجديدة د. السيد نجم، ويحل الشاعر أحمد عنتر مصطفى ضيفا بقصر ثقافة الجيزة يوم 19 أكتوبر، ويستضيف قصر ثقافة دمياط الكاتب سمير الفيل يوم 20 أكتوبر، بينما يتسقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية الكاتب رجب سعد السيد يوم 23 من الشهر الحالي.

من الميدان

ويقوم البرنامج الرابع الذي يحمل عنوان"من الميدان" على جمع عناصر التراث والمأثور الشعبي وتدوينها وتصنيفها وإعدادها للطباعة من خلال مجموعة من الباحثين والفنانين والأدباء عبر القيام برحلات ميدانية في مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس).

قراءة في إصدارات أكتوبر

وتحت عنوان "قراءة في إصدارات أكتوبر" تأتي فعاليات البرنامج الخامس الذي تشرف عليه الإدارة العامة للمكتبات، ويتضمن رصد رواد مكتبات قصور وبيوت الثقافة للكتب كافة التي تناولت حرب أكتوبر، وإعداد مناقشات حولها بحضور لجنة من المختصين، ومنح الفائزين الأوائل جوائز من إصدارات الهيئة.

تعالوا نحكي الحكاية

أما البرنامج السادس فتنفذه الإدارة العامة للتمكين الثقافي والإدارة العامة للمواهب أسبوعيا من خلال عقد ندوات تعريفية بحرب أكتوبر داخل عدد من المدارس، هذا إلى جانب تفقد عدد من الزيارات الميدانية لتفقد الأماكن الأثرية، تحت عنوان "تعالوا نحكي الحكاية" ويتم خلاله إعطاء الفرصة للطلاب التعبير عن الأماكن التي تم زيارتها بالرسم تمهيدا لإعداد معرض ختامي يضم أعمالهم الفنية.

وتتواصل الأنشطة الثقافية والفنية للبرنامج، حيث تقوم الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية، منها ندوة بعنوان "نصر أكتوبر ودروس في الإرادة المصرية" يشارك فيها مصطفى جوهر، أشرف البولاقي، وأمسية شعرية يشارك فيها أحمد الجزار، شيرين أبوعميرة، حمدي حسين، وذلك بجمعية رواد ثقافة قنا غدا الأحد، كما تستضيف جمعية رابطة الأدب ندوة بعنوان "دور الأغنية الوطنية في نصر أكتوبر" يشارك فيها هالة صالح، محمد عبد المولى، يليها أمسية شعرية يشارك فيها فايز جعفر، أسامة عيد.

"الثأر" و"ثمن الحرية" وتوثيق ذكريات حرب أكتوبر

وتستمر الإدارة العامة للنشر بتوثيق الاحتفال بالنصر من خلال إصدار مجموعة من الكتب وهي؛ كتاب "الثأر من النكسة سيرة ثقافية من 1967 إلى 1973" للكاتب الصحفي طارق الطاهر، كتاب "ثمن الحرية.. مصر في مواجهة الاحتلال" للكاتب محمد السيد عيد، وكتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، وكذا إصدار أعداد خاصة من مجلة قطر الندى، وجريدة مسرحنا.