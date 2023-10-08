الجيش الإسرائيلي نبّه سكان قطاع غزة: من أجل سلامتكم عليكم ترك أماكن سكنكم حالًا

نبّه المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، سكان ​قطاع غزة​، قائلًا: "انتبهوا! عمليّات حركة "حماس" تجبر جيش الدّفاع على العمل في أماكن سكنكم، فمن أجل سلامتكم عليكم ترك مكان سكنكم حالًا".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "سكان منطقة المقوسي يجب التّوجّه إلى مركز مدينة غزة، سكان ​بيت حانون​ يجب التّوجّه إلى مركز مدينة غزة، على سكان منطقة شمال و​شرق البريج​ التّوجّه إلى المآوي في مخيّمات المركز، سكان منطقة شرق وجنوب المغازي يجب التّوجّه إلى المآوي في مخيّمات المركز، سكان منطقة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة يجب التّوجّه إلى مركز مدينة خانيونس، على سكّان منطقة رفح التّوجّه إلى المآوي في مركز ​مدينة رفح​؛ وسكان منطقة شرق حي الشجاعية يجب التّوجّه إلى مركز مدينة غزة".