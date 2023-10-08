الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قائد لواء ناحال خلال الاشتباكات بالقرب من كرم أبو سالم

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء ناحال في القوّات الإسرائيليّة يهونتان شتاينبرغ، خلال مواجهة مع أحد المسلّحين بالقرب من كرم أبو سالم.
يُذكر أنّ فجر اليوم السّبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس بدء عمليّة "طوفان الأقصى"، مطلقةً أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة. وفي ساعات المعركة الأولى، نفّذ المقاتلون الفلسطينيّون عمليّات نوعيّة، حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا بحرب شوارع مع القوّات الإسرائيليّة، وقَتلوا وجرحوا عددًا منهم، كما أسروا عددًا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليّات إسرائيليّة.
بدوره، أطلق الجيش الإسرائيلي عمليّة "السّيوف الحديديّة" ردًّا على "طوفان الأقصى"، وشنّ غارات على قطاع غزة.
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