مقتل 250 إسرائيليا وإصابة 1500 آخرين إثر عملية "طوفان الأقصى"

كشفت هيئة البثّ ال​إسرائيل​يّة، أنّ "حصيلة القتلى الإسرائيليّين بلغت 250 قتيلًا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة"، وذلك منذ بداية العمليّة الّتي أُطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، الّتي أعلنت عنها حركة "حماس" اليوم، وبالمقابل أعلنت إسرائيل عمليّة "السّيوف الحديديّة" ردًّا على ذلك.

وذكرت الهيئة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اقترح على زعيم المعارضة ​يائير لابيد​، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال ​بيني غانتس​، الانضمام في حكومة طوارئ موسّعة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أكّدت وسائل إعلام إسرائيليّة إطلاق رشقات صاروخيّة من ​قطاع غزة​ على مدينة ​تل أبيب​، وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين، وأوضحت القناة 13 الإسرائيليّة أنّ مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب تعرّضت للقصف، وسط أنباء عن وقوع إصابات منها في حالة خطيرة.