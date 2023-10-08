إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى تل أبيب يومَي السبت والأحد بسبب الوضع الأمني

ألغت شركات طيران عدّة رحلاتها إلى ​تل أبيب​ في نهاية هذا الأسبوع، في أعقاب الهجوم العسكري الّذي شنّته حركة "حماس" على ​إسرائيل​، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي. ومن بين هذه الشّركات "​طيران الإمارات​"، "راين إير"، خطوط "إيجه" الجوّيّة وشركات أميركيّة. لكنّ السّلطات لم توقف الرّحلات التّجاريّة في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب إسرائيل.

وفي ​ألمانيا​، أعلنت شركة الطّيران الأوروبيّة العملاقة "​لوفتهانزا​"، تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، "نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب".

من جهتها، ألغت شركة "ترانسافيا" المنخفضة التّكلفة التّابعة لمجموعة الخطوط الجويّة الفرنسيّة "كي إل إم"، رحلةً جويّةً من ​مطار باريس​ أورلي كان من المقرّر أن تصل بعد منتصف اللّيل إلى تل أبيب، وذلك حتّى لا يقضي موظّفوها اللّيلة في إسرائيل، وفق ما أفاد متحدث لوكالة "فرانس برس".

وفي ​وارسو​، أعلنت شركة "إل أو تي" البولنديّة أنّها ألغت رحلاتها الّتي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السّبت، "بسبب الوضع في إسرائيل".