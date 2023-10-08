ألغت شركات طيران عدّة رحلاتها إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع، في أعقاب الهجوم العسكري الّذي شنّته حركة "حماس" على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي. ومن بين هذه الشّركات "طيران الإمارات"، "راين إير"، خطوط "إيجه" الجوّيّة وشركات أميركيّة. لكنّ السّلطات لم توقف الرّحلات التّجاريّة في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب إسرائيل.
وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطّيران الأوروبيّة العملاقة "لوفتهانزا"، تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، "نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب".
من جهتها، ألغت شركة "ترانسافيا" المنخفضة التّكلفة التّابعة لمجموعة الخطوط الجويّة الفرنسيّة "كي إل إم"، رحلةً جويّةً من مطار باريس أورلي كان من المقرّر أن تصل بعد منتصف اللّيل إلى تل أبيب، وذلك حتّى لا يقضي موظّفوها اللّيلة في إسرائيل، وفق ما أفاد متحدث لوكالة "فرانس برس".
وفي وارسو، أعلنت شركة "إل أو تي" البولنديّة أنّها ألغت رحلاتها الّتي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السّبت، "بسبب الوضع في إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى تل أبيب يومَي السبت والأحد بسبب الوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.