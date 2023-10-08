ملك الأردن بحث مع رئيس أميركا بوقف التصعيد في غزة: لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام

ذكرت "وكالة الأنباء الأردنيّة"، أنّ "​ملك الأردن​ ​عبدالله الثاني​ تلقّى اتّصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، وسبل وقف التّصعيد الخطير وحماية المدنيّين".

وأشارت إلى أنّ "خلال الاتصال، دعا الملك الأردني إلى تكثيف الجهود الدّوليّة لوقف التّصعيد في ​غزة​ ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوّامة عنف جديدة، مؤكّدًا ضرورة إنهاء جميع الممارسات الّتي تؤجّج التّوتّر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السّلام على أساس حلّ الدّولتين، الّذي يضمن قيام الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة وذات السّيادة على خطوط الرّابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس​ الشّرقيّة؛ وهو السّبيل الوحيد لتحقيق السّلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع".

وأوضحت الوكالة أنّ "عبدالله الثّاني حذّر من أنّ استمرار التّصعيد ستكون له انعكاسات سلبيّة على المنطقة، مشدّدًا على ضرورة ضبط النّفس وحماية المدنيّين واحترام القانون الدّولي الإنساني".