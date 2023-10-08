"كتائب القسام": أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتانياهو

أكّد النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​" ​أبو عبيدة​، في كلمة صوتيّة، أنّ "تهديد ​غزة​ ومقاومتها وشعبها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة"، متسائلًا: "بأيّ جيش تهدّد غزة يا (رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي) ​بنيامين نتانياهو​؟ بالجيش الّذي تساقط أمامنا، وفرّوا بالمئات تاركين مواقعهم المحصّنة وأسلحتهم ودبّاباتهم أمام مقاومينا؟".

وشدّد على أنّ "أعداد الأسرى الإسرائيليّين أضعاف مضاعفة ممّا يعتقده نتانياهو، وهم متواجدون بكلّ المحاور في قطاع غزة، وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة... إيّاكم أن تخطئوا بالتّقدير"، مركّزًا على أنّ "إسرائيل تواجه أزمةً عميقةً بعدما شاهد بأس رجالنا".

يُذكر أنّ فجر أمس السّبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عمليّة "طوفان الأقصى"، مطلقةً أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدن إسرائيليّة.