كتائب القسام تسيطر على خط دفاع إسرائيل الأول

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت كتائب "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية، مقطع فيديو للحظة استيلاء قواتها على الموقع العسكري في مستوطنة "ناحل عوز" الإسرائيلية، الواقع شمال غرب النقب بالقرب من حدود قطاع غزة.

وأظهر الفيديو لحظة دخول جنود المقاومة الفلسطينية الموقع وتجوالهم المستوطنة بعدما سيطروا عليها، وفق ما نشرته وسائل إعلام عربية.

ناحل عوز هي مستوطنة جنوب إسرائيل تقع في الجزء الشمالي الغربي من صحراء النقب بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وبالقرب من مدن ومستوطنات سديروت ونتيفوت وشرق حي الشجاعية.

وتقع ناحل عوز ضمن اختصاص المجلس الإقليمي "شاعر النقب"، وفي عام 2021 كان عدد سكانها 471 نسمة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية ودولية

تأسست ناحل عوز في عام 1951، كأول مستوطنة أنشأها جنود ناحال- وهو برنامج شبه عسكري للجيش الإسرائيلي يجمع ما بين الخدمة العسكرية وتأسيس مستوطنات يهودية زراعية عادة في أماكن نائية- في الأراضي المحتلة، وكان يشار إليها في البداية باسم "نهليم مول آزا" وتعني جنود ناحال في غزة.

ولذلك، فإن ناحل عوز هي أولى مستوطنات ناحال، وهي المستوطنات التي أنشأها جنود ناحال في ما يسمي بإسرائيل والأراضي المحتلة لتدعم النمو الاستيطاني اليهودي، اذ كان هدف لواء ناحال العسكري الرئيس وقتها هو التوسع في جميع أنحاء إسرائيل.

وكانت هدف كل مستوطنة تابعة لناحال أن تصبح مستوطنة مدنية وتكون بمثابة خط الدفاع الأول ضد الغزوات العربية المحتملة في المستقبل، وكان هذا الأسلوب لتشجيع الاستيطان الفعال وبشكل خاص في المناطق الأقل جاذبية للاستيطان.

وبحلول عام 1953 أصبحت ناحل عوز مستوطنة مدنية، بينما بدأت خصخصتها في عام 1997.

تعتمد مستوطنة ناحل عوز، وهي مستوطنة زراعية، على زراعة المحاصيل، ومنتجات الألبان والدجاج، كما أن لديها مصنع لإنتاج المكسرات والمسامير، فضلا عن شركة ذات تقنية عالية.

كانت حركة "حماس" الفلسطينية شنت هجمات على مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، أدى إلى مقتل 100 شخص، فيما ردت إسرائيل بضربات على القطاع أسفرت عن استشهاد قرابة 200 شخص وإصابة المئات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن حماس شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف أعلن، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الضيف في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات، ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.