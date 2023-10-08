شكرا لقرائتكم خبر عن شويغو يتفقد إنتاج صواريخ الجيل الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مصنع صواريخ من الجيل الجديد من طراز «سارمات»، على ما أعلن الجيش الروسي في بيان أمس السبت. وزار شويغو موقع إنتاج هذه الصواريخ، التي وصفها الكرملين بأنها «لا تُقهر»، خلال تفقده مصنع كراسماش العسكري في كراسنويارسك في سيبيريا. ونقل بيان للجيش عن شويغو قوله إن هذه الصواريخ البالستية العابرة للقارات والبعيدة المدى التي يتوقع أن يبدأ تسليمها قريباً إلى الجيش الروسي ستصبح «الأساس للمجموعة البرية التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية». وأشار الجيش إلى أن أول الصواريخ التي يتم صنعها حالياً بشكل مكثف في هذا المصنع ستوضع في الخدمة في أقرب وقت ممكن.

والصاروخ «سارمات» الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم «سيتان 2» (الشيطان 2)، قادر على حمل رؤوس نووية متعددة. وهو من صواريخ الجيل الجديد الروسية. وقال بوتين في 2019 إن هذا الصاروخ «لا حدود له عملياً على صعيد المدى» وإنه قادر على «استهداف مواقع من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي». (أ ف ب)