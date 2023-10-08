شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر صاروخين أوكرانيين مضادين للطائرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للطائرات من طراز إس-200، على شبه جزيرة القرم.

ونقلت هيئة البث العامة الأوكرانية في الساعة 10:25 مساء، عن أحد السكان قوله إن انفجارين دوى صوتهما في منطقة يفتابوريا في غرب القرم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتناقلت قنوات محلية أخرى في وقت سابق صورة لتصاعد دخان في سماء جانكوي الواقعة في الشمال، وأفادت بسماع دوي انفجارات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، إن كييف حاولت شن هجوم إرهابي في السادسة والعاشرة مساء بتوقيت موسكو بصاروخ مضاد للطائرات من طراز إس-200 جرى "تعديله لنسخة هجومية".

وأضافت الوزارة أنها رصدت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية على الفور الصاروخ الأوكراني ودمرته في الجو.