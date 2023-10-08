شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: شئون مصر الداخلية خط أحمر والانتخابات الرئاسية تسير بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية، بمثابة مجرد ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وتدخل سافر في الشأن الداخلى المصرى وشئون القضاء المصرى الشامخ وهو أمر غير مقبول.

وقال " الصالحى " إن أكبر دليل على ذلك أن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية وأيضاً لم نجد هناك أى شكاوى من عدد من المرشحين فى هذه الانتخابات ومنهم من يقوم باستكمال الاجراءات الخاصة بخوض هذه الانتخابات مثل اجراءات الكشف الطبى عليهم بعد استكمال اجراءات تزكيتهم من اعضاء مجلس النواب

ووجه الدكتور محمد الصالحى، انتقادات حادة لبعض الجهات المعارضة التى تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذا الأمر له أهداف خبيثة لتشويه صورة مصر خارجياً والاستقواء بجهات خارجية ضد مصر.

كما وجه " الصالحى " تحذيراً شديد اللهجة إلى البرلمان الأوربي من التدخل فى شئون مصر الداخلية وفي أحكام القضاء المصري والتشكيك فى احكامه التى تتمشى مع صحيح الدستور والقانون لأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لمصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم معرباً عن أسفه الشديد لسياسات البرلمان الاوروبي ومطالبته القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة وإنما قضية سب وقذف فى المقام الأول خاصة أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.

فيما وصف النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر بأنه كاذب واعتمد على معلومات مغلوطة ولا أساس لها على أرض الواقع معتبراً ما جاء فى هذا البيان بمثابة تدخل فج وغير مقبول في الشأن المصري.

وأعرب " خضراوى " عن أسفه الشديد لاستمرار البرلمان الأوروبي فى نهجه المرفوض من مصر وشعبها بإصدار بيانات ضد مصر كلها أكاذيب وافتراءات معتبراً بيان البرلمان الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية بمصر بمثابة سقطة كبيرة لا تغتفر خاصة أن مصر تشهد حالة من المناخ الديمقراطي المتنوع ورفيع المستوى في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين.

وقال "خضراوى" : إن البرلمان الأوروبى فقد مصداقيته عالمياً لعدة أسباب فى مقدمتها اعتماده على معلومات واكاذيب تبثها قوى كارهة لمصر وجميع محاولتها للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية مثل البرلمان الاوروبي باءت بالفشل، مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيلقنون البرلمان الاوروبي درساً قاسياً وسيبهرون العالم كله بمشاركتهم الايجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.