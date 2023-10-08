مفوضية اللاجئين أطلقت نداء لجمع 97 مليون دولار لمساعدة لاجئي ناغورني قره باغ في أرمينيا

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداءً لجمع أموال بقيمة 97 مليون دولار، لمساعدة لاجئي ناغورني قره باغ في ​أرمينيا​، والجهات الّتي تستضيفهم.

وأوضحت في بيان، أنّ خطّة الاستجابة الطّارئة لمساعدة اللّاجئين في أرمينيا تستمرّ حتّى نهاية آذار المبل، وتجمع 60 شريكًا بينهم 43 منظّمة غير حكوميّة وطنيّة. والهدف هو مساعدة نحو 231 ألف شخص، أي 136 ألف لاجئ و95 ألف فرد من المجتمعات المضيفة المحليّة. وأكّدت أنّ "الخطّة تأخذ في الاعتبار أيضًا أشهر الشتاء القاسية المقبلة، الّتي ستكون هناك حاجة خلالها إلى دعم أساسي".

وكانت قد تدفّقت أعداد كبيرة من اللّاجئين تعادل نسبتهم 3,4% من سكان أرمينيا. ويضاف هؤلاء إلى 35 الف لاجئ وطالب لجوء ومكتومي القيد، كانوا أصلًا في أرمينيا.