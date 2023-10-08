سفير روسيا بإسرائيل: التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير غير مسبوق ونستبعد أي حل خلال الأيام المقبلة

ركّز السّفير الرّوسي لدى ​إسرائيل​، أناتولي فيكتوروف، على أنّ "تصعيد الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مسبوق في العقود الأخيرة، ولا يعطي أملًا يبشّر بأيّ حلّ خلال الأيّام المقبلة، لأنّ التّصعيد لم يسبق له مثيل".

وأشار إلى أنّ "حتّى الآن، ليست لدينا بيانات عن تعرّض مواطنينا لجروح أو خسائر في الأرواح. ونحن نراقب الوضع عن كثب، وسنكون على استعداد لتقديم كلّ مساعدة ممكنة"، لافتًا إلى أنّ "هناك مناشدات للقسم القنصلي بالسّفارة، لكنّها في المجمل أسئلة مثل كيفيّة التّعامل مع الوضع الحالي، وهل سيتمّ إلغاء الرّحلات الجوّيّة في المطار الدولي وهل سيتمّ إجلاء السياح؟ ونحن نجيب عن هذه الأسئلة". وأكّد أنّ "​روسيا​ ستقوم بإجلاء رعاياها من منطقة الاشتباكات الفلسطينيّة الإسرائيليّة إذا لزم الأمر".