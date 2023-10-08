أكثر من 120 قتيلا و1000 جريح بسبب الزلزال في غرب أفغانستان

كشف رئيس إدارة الكوارث في ولاية هرات الأفغانيّة، موسى أشاري، لوكالة "فرانس برس"، عن مقتل 120 شخصًا على الأقل، بسبب ​الزلزال​ بقوّة 6,3 درجات الّذي ضرب غرب ​أفغانستان​ صباح اليوم، مشيرًا إلى "أنّنا حتّى الآن، أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنّين".

وفرّ الكثير من السكان من المباني في هرات مع بدء الهزّات الارتداديّة.

وكانت قد ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، أنّ مركز الزّلزال كان على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته ثماني هزّات ارتداديّة بقوّة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس "ريختر".