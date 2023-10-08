أمريكا: نجري اتصالات مع مصر لوقف التصعيد في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراء اتصالات مع مصر بهدف الوقف الفوي للعنف في غزة، حسب خبر عاجل بثته القاهرة الإخبارية.

وثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جهود مصر لنزع فتيل التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.