شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعى الحر: التدخل فى الشأن المصرى مرفوض.. والانتخابات تحت إشراف قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني، مؤسسة ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات المصرية، مؤكدا أن هذا البيان يعد تدخلا في الشأن المصري، كما أنه ويستهدف النيل من الدولة المصرية بالأكاذيب، ويعتبر تعدي على سيادة مصر وملىء بالمغالطات.

وأشارت "الميرغني" إلي أن الانتخابات الرئاسية تجري تحت إشراف قضائي كامل وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بجهود حثيثة فضلا عن أنها أجابت على كل التساؤلات وأعلنت مواعيد الانتخابات بشفافية ووضوح.

وقالت "الميرغني" إن مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما فعله البرلمان الأوروبي تدخل في شئون الدول وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب، كمان أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة ومبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.