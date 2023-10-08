شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ب"الشيوخ": نستلهم روح نصر 6 أكتوبر فى استكمال مسيرة النهوض والتنمية والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن نصر 6 أكتوبر سيظل أعظم انتصارات الأمة العربية والذى سطر فيه رجال مصر البواسل قوة وبراعة أدهشت الجميع ليتحدى المستحيل ويكسر أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"، مشددا أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، لاسيما وأن بناء الأمم لا يكون بالشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي، وهو ما تسير عليه مصر اليوم من نهج في معركة البناء والتنمية بعدما أخرج الشعب المصري وجيشه البلاد من نفق مظلم كادت تضيع فيه.

وأوضح أن الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر يأتي ليؤكد أهمية استلهام روح النصر والإصرار على التغيير، والاصطفاف الوطني في استكمال مسيرة النهوض والتنمية والبناء ومواجهة التحديات الراهنة، حتى لا تقف عائقا أمام الوصول لمستقبل يليق بمصر وشعبها، مؤكدا أهمية الندوة التثقيفية في تغذية جيل الحاضر والمتسقبل بتلك الثوابت الوطنية المهمة من أجل مواصلة العمـل الدؤوب بعزيمـة وإرادة صـلبة لتحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد، إذ أنها من خلال فقراتها وحلقاتها النقاشية مع شخصيات عاصروا تلك الفترة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة، الذي كان يطارد الجميع إلى أن كسر الجيش حاجز الخوف وحقق معجزة متكاملة الأركان.

وأشار "العسال" إلى أن هذا النصر الجليل سيظل نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه التي تجسدت بها أروع أمثلة التلاحم والثقة المتبادلة، لنستكمل معا اليوم مسيرة تغيير الواقع بشكل حقيقي ومستدام للعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال السنوات التسع الماضية، على تدشين ملحمة التعمير البناء في كل ربوع المحروسة وإحياء مكانة أرض الفيروز على خريطة التنمية الاقتصادية، باعتبارها أمانة غالية في أعناق الجميع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها وشرعت فيه الدولة بحجم أعمال لم تشهده من قبل فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات.

وشدد أن كل ذلك يعد تأكيد بأن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرون دائمًا على صون الوطن ورفعته، وأن مصر ستظل تتذكر بكل الخير بطولات أبنائها ولا تنسى تضحياتهم، موجها تحية احترام وتقدير لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن، والتهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة في حلول الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر.