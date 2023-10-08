شكرا لقرائتكم خبر عن "حققنا نجاحات".. الجيش الأوكراني يكشف سير المعارك مع القوات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها عن وضع الحرب مع القوات الروسية، إن الجيش يواصل الهجوم على القوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة، شرقي وجنوبي البلاد.

وأكدت تحقيق بعض النجاحات، مشيرة إلى نجاحات جزئية في جنوب بلدة باخموت، بالقرب من قرية أندرييفكا.

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الحرب الروسية الأوكرانية

وذكرت: وفي حين أن باخموت مازالت في يد الروس، استعاد الأوكرانيون خط سكك حديدية له اهمية استراتيجية جنوبي البلدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتحققت على خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجا أيضًا نجاحات جزئية شمال قرى كوباني ونوفوبروكوبيفكا.

وتقاتل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لشق طريقها عبر خطوط الدفاع الروسية المحصنة بشدة، والتي تشتمل على حقول ألغام وفخاخ وخنادق للدبابات.

وصدت أوكرانيا 12 هجومًا روسيًا في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وإجمالا كان هناك 50 معركة في جميع أنحاء أوكرانيا.

هجمات القوات البرية الروسية

وتركزت هجمات القوات البرية الروسية على الأجزاء الأمامية من كوبيانسك وليمان في الشرق وكذلك أفدييفكا ومارينكا بالقرب من دونيتسك، وفقا للمعلومات الأوكرانية.

كانت روسيا أطلقت صواريخ على مدينة "أوديسا" الساحلية جنوب أوكرانيا، مساء يوم الجمعة، مما أدى لإصابة مبنى سكني ومخزن للحبوب، وأصيب أربعة أشخاص.

وذكرت التقارير أن القوات العسكرية الروسية أطلقت صواريخ "أونيك"، التي تستخدم عادة ضد أهداف بحرية من منصات إطلاق في شبه جزيرة القرم المحتلة.

فيما قال الجيش الروسي إنه أسقط مسيرة أوكرانية، كانت تقترب بالقرب من موسكو صباح يوم السبت، فيما اعترض المسيرة فوق مدينة "إيسترا" المتاخمة للعاصمة الروسية من الغرب.

المفاوضات بين اليابان وأوكرانيا

كانت انطلقت يوم السبت الجولة الأولى من المفاوضات بين اليابان وأوكرانيا، بشأن اتفاق ثنائي يتعلق بالضمانات الأمنية.

وقال إيهور جوفكفا، نائب كبير موظفي المكتب الرئاسي الأوكراني، إن المشاورات الثنائية "لم تكن فقط تأكيدًا لشراكتنا الاستراتيجية، ولكنها أيضًا دليل على الدعم العالمي لأوكرانيا".