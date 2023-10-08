قتيل جراء ضربة أوكرانية قرب الحدود مع روسيا

الرياص - اسماء السيد - موسكو: أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن سقوط قتيل السبت في ضربة أوكرانية استهدفت المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وكتب غلادكوف على تلغرام "هذا الصباح، ضربت القوات المسلحة الأوكرانية قرية أورازوفو في منطقة فالويسك بصواريخ غراد. قُتل شخص، هو رجل كان في الشارع وقت القصف".

وأضاف أن 14 منزلاً وسيارة تضررت أيضاً.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ بالستية أوكرانية فوق منطقة بيلغورود السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت الصواريخ الأوكرانية الثلاثة".

إحباط هجوم

وأعلنت الوزارة أنها أحبطت فوق القرم نحو الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ) هجوما بواسطة صاروخ دفاعي من نوع اس-200 تم تحويله للأغراض الهجومية.

وتابعت "تم رصد الصاروخ الأوكراني وتدميره في الجو بواسطة الدفاعات الجوية الروسية".

وأكدت الوزارة كذلك تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار السبت في منطقة استرينسكي في محيط موسكو، منددة "بمحاولة جديدة من قبل نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي".

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن المسيرة التي تم إسقاطها كانت متجهة نحو موسكو. وأكد على تلغرام أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

تزايدت الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد الذي باشرته كييف في حزيران/يونيو.