أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر وافق على تدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي". وفي هذا السياق، تشن القوات الإسرائيلية غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة في هذه الأثناء.

كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية مكثفة على غزة ونتانياهو أعلن موافقة الكابينت على تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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