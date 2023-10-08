120 قتيلا وأكثر من ألف مصاب إثر زلزال ضرب أفغانستان

أعلنت إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات الأفغانية، سقوط 120 قتيلا، وأكثر من 1000 جريح من النساء والأطفال وكبار السن إثر الزلزال الذي ضرب البلاد أمس السبت.
ونقل موقع " npr" عن الادارة بأن زلزالين قويين هزا أجزاء من غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأظهرت صور تداولها الصحفيون الأفغان قرية واحدة على الأقل تحولت إلى أنقاض بعد سلسلة من الزلازل التي دمرت منازل حجرية وطينية في غرب البلاد، فيما أظهرت صور أخرى جثثا متناثرة ومغطاة، وكان من بينهم أطفال.
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