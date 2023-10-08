حدث ليلاً| تطورات الأوضاع في فلسطين.. ومشاورات لوقف التصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي بشأن جهود وقف التصعيد فى غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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خبير استراتيجي عن طوفان الأقصى: المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية مخططة علميًا

وجه اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، التحية للمقاومة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى، قائلا: شابو للمقاومة الفلسطينية التي تحالفت مع بعضها وهي عملية غير مسبوقة.

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700 مليون دولار وبيان رسمي من "قناة السويس".. ماذا تعرف عن "جوهرة النرويج" العملاقة؟

شهد ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، وقائع استقبال السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM المعروفة بـ"جوهرة النرويج".

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برلمانية: إنجازات السيسي "معجزة بكل المقاييس".. ودعمه "واجب وطني"

أكدت الدكتورة ألفت كامل عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية، لا ينكرها إلا جاحد، حيث استطاع تحقيق طفرة هائلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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مصر تؤكد أهمية تحمل مجلس الأمن مسؤوليته لحماية الفلسطينيين

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً عصر يوم السبت ٧ أكتوبر الجاري مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، اتصالاً بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

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ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 150 شخصا وإصابة المئات

أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 150 شخصا، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة.

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أحمد موسى: طوفان الأقصى درس جديد للمحتل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عملية طوفان الأقصى نجحت بنسبة 100 % وحققت الهدف، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يترك أرضه منذ عام 1948 وسيظل مدافعا عنها حتى آخر نفس، مشيرًا إلى أن عملية طوفان الأقصى درس جديد للمحتل.

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أسرى على موتوسيكلات.. عمرو أديب: ضربة مهينة لإسرائيل والرد سيكون بقدر الإهانة

علق الإعلامي عمرو أديب على عملية طوفان الأقصى، وهجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، وتوجيه الضربات الجوية صباح اليوم لتل أبيب، قائلًا: "معجزة بكل المقاييس، حالة من المهانة لحقت بالكيان الصهيوني، وعدم التصديق حتى الآن".

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ننشر إحصائيات التأييد والتزكيات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مؤتمرها الأول، بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى 980 شخصاً بين رؤساء احزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلا عن الكتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

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مصر تجري مشاورات مكثفة مع السعودية والأردن لبحث التصعيد في غزة

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، مشاورات مع السعودية والأردن لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة.

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