سلطات الصين أبدت "قلقها العميق" إزاء "تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين"

أبدت سلطات الصين "قلقها العميق" إزاء "تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين".

واندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها حركة حماس التي أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية وأسرت إسرائيليين، وذلك في رد منها على استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والضفة.

وردّت تل أبيب بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين ليل السبت.

وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن الجيش سيفعل كل ما يلزم لـ"القضاء على حماس".