كشف صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، عن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 إسرائيليًا لا يزالون في عداد المفقودين، عقب عملية "طوفان القدس" التي أطلقتها حركة "حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 إسرائيليًا لا يزالون في عداد المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.