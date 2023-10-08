أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن استهداف موقع رويسات العلم خراج بلدة كفرشوبا باربعة قذائف، وتقوم المدفعية الاسرائيلية بالرد بقصف مدفعي من داخل الاراضي المحتلة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استهداف موقع رويسات العلم خراج كفرشوبا بـ4 قذائف والمدفعية الاسرائيلية تقوم بالرد بقصف مدفعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.