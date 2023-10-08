أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تعرض موقع تلة الرادار الاسرائيلي المطل على بلدة شبعا للقصف بـ6 قذائف، وتقوم المدفعية الإسرائيلية بقصف مدفعي على الاحراج والمرتفعات المحيطة بلدة شبعا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تعرض موقع تلة الرادار الاسرائيلي المطل على بلدة شبعا للقصف بـ6 قذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.