أدرعي: قصفنا المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها ومستعدون لمواجهة جميع السيناريوهات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات المدفعية التابعة لجيش الدفاع قصفت المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأكد أدرعي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الجيش الإسرائيلي على إستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".