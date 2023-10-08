شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى زلزال أفغانستان إلى 500 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عرفان الله شرفزوي المتحدث باسم الهلال الأحمر الأفغاني، اليوم الأحد، إن الزلازل القوية التي تعرضت لها أفغانستان أودت بحياة 500 شخص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلازل التي وقعت أمس السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

زلازل أفغانستان

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 6.2 درجة، هز شمال غرب أفغانستان اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزالين وقعا بلغت قوتهما 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان على موقع "إكس": "أرسلنا أدوية وإمدادات طبية إلى المستشفيات لدعم علاج الجرحى، ومستودعاتنا جاهزة لتوفير أدوية إضافية حسب الحاجة".