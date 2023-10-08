اخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان دور مجلس الأمن في وقف التصعيد في فلسطين

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان دور مجلس الأمن في وقف التصعيد في فلسطين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

ودعا الجانبان خلال الاتصال مجلس الأمن الدولي في إطار جلسته المزمع عقدها غداً، إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة.

من جانبه، شدد شكري، على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا