وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان دور مجلس الأمن في وقف التصعيد في فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

ودعا الجانبان خلال الاتصال مجلس الأمن الدولي في إطار جلسته المزمع عقدها غداً، إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة.

من جانبه، شدد شكري، على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.