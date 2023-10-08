زلزال أفغانستان يقتل 120 ويجرح 1000 شخص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث في أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب، السبت، غرب أفغانستان، بقوة 6.3 درجة، إلى نحو 120 قتيلاً و1000 جريح.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري «حتى الآن أحصينا أكثر من 1000 جريح من النساء والأطفال والمسنين، وقضى 120 شخصاً على الأقل».

وكانت الأمم المتحدة قدمت حصيلة أولية قاربت نحو 320 قتيلاً، لكنها قالت في وقت لاحق إن التحقق من هذا الرقم ما زال جارياً.

وحسب تقرير من معهد الجيوفيزياء الأمريكي، حددت ذروة النشاط الزلزالي على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هيرات، ثم توسعت الذروة بسرعة عند أربع نقاط بقوة 5.5 و4 و7 و6.3 و5.9 على التوالي.