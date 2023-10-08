هزة أرضية ضربت المكسيك بقوة 6.3 ريختر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ولاية أواكساكا في جنوب المكسيك، السبت، حسبما أعلنت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك.

وجاء في بيان الخدمة، المنشور على الشبكة الاجتماعية «X»: «بشكل مبدئي يمكن القول إن الزلزال كان بقوة 6.3 درجة ووقع على بعد 13 كيلومتراً شمال غرب ماتياس روميرو في ولاية أواكساكا. وكان مركز الهزات على عمق 10 كيلومترات».

وقال حاكم ولاية أواكساكا سالومون جارا كروز إن خدمات الطوارئ في المنطقة تجمع معلومات حول احتمال وقوع إصابات وتعمل لتحديد الأضرار.