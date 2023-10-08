كتائب "القسام": مقاتلونا سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة وعادوا إلى القطاع

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مقاتلونا سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة وعادوا إلى القطاع".

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