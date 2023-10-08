"النشرة": طائرة استطلاع اخترقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن خرق طائرة استطلاع إسرائيلية حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، وتنفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا، في وقت يستمر فيه القصف المدفعي الإسرائيلي عى خراج بلدتي كفرشوبا وشبعا.

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