أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأنّ مصر أبلغت إسرائيل أمس السبت بأنّ حزب الله اللبناني سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مصر أبلغت إسرائيل بأنّ حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال حال تدخلها بريًّا في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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