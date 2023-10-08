"حزب الله": مجموعات القائد عماد مغنية قامت بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال في منطقة مزارع شبعا

أعلن "حزب الله"، في بيان، بأنّ "مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية قامت صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وأوضحت أنّ "موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

وأوضح أنّ ذلك "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".