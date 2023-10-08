أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن توقّف القصف المدفعي المتبادل بين المواقع الاسرائلية في مزارع شبعا وخراج بلدتي كفرشوبا وشبعا ومزرعه بسطرا، حيث أفيد عن اشتعال النيران في موقع القيادة الإسرائيلية داخل مزارع شبعا.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توقف القصف المتبادل عند الحدود الجنوبية واشتعال النيران بموقع القيادة الإسرائيلية داخل مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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