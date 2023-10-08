وليد جنبلاط: إدانة فرنسا وبريطانيا وأوروبا عملية "حماس" نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود

ذكر الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنّ "في الايام الصعبة يقع الفرز والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الانسان تعود إلى جذورها الاستعمارية فتاريخها ملطخ بدم الابرياء من الجزائر الى سائر الشعوب العربية".

وشدد على أنّ "إدانة فرنسا وبريطانيا وأوروبا عملية "حماس" نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود. فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين".